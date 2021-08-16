«دبي للاستثمار» تسلّم وحدات عقارية بـ 3.5 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي للاستثمار» عن جهوزيتها لتسليم مشاريع ووحدات عقارية متنوعة بقيمة 3.5 مليار درهم، خلال النصف الثاني من العام 2021، وتتضمن العقارات التي ستسلمها الشركة مركز تسوق ومتاجر تجزئة ومكاتب وفندقين، في إمارتي دبي والفجيرة.

وتشمل هذه الوحدات العقارية المرحلة النهائية ضمن المساحات التجارية في مشروع «تلال مردف»، المشروع متعدد الاستخدامات في مردف بقيمة 3 مليارات درهم، والذي كانت الشركة قد سلّمت وحداته السكنية بنجاح في عام 2020.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى «دبي للاستثمار»: «نحن مرتاحون من الاستقرار الذي شهدناه في القطاع العقاري، خلال الربع الأول من عام 2021، باعتباره أحد أبرز القطاعات التي تغطيها محفظة استثماراتنا ومشاريعنا. مع استكمال المراحل النهائية من مشاريعنا في مواقع استراتيجية، سنسهم في تقديم فرص استثمارية من شأنها تعزيز تنوع النشاطات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار. كما سنواصل التزامنا بوتيرة النمو السريعة، التي من شأنها تحقيق استدامة عمليات التطوير العقاري، وتمكين اقتصاديات المعرفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة».