«إمباور» تزود مرسى العرب بـ 3700 طن تبريد

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة دبي القابضة ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عقداً لتزويد مشروع «مرسى العرب» الضخم بدبي بـ3700 طن من خدمات تبريد المناطق.

وستبدأ المرحلة الأولى من التزويد في نهاية العام الجاري 2021، وذلك من خلال توصيل شبكة المياه المبردة من محطة التبريد الموجودة في جميرا، باستخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب.

ويُعد مشروع «مرسى العرب» أحد أضخم الوجهات البحرية السياحية والترفيهية التي يجري تطويرها على شاطئ جميرا. ويضم المشروع جزيرتين اصطناعيتين على جانبي فندق برج العرب، بمساحة تبلغ أربعة ملايين قدم مربعة، حيث تقدر تكلفة المشروع بأكثر من 6 مليارات درهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعد مشروع (مرسى العرب) من المشروعات السياحية غير المسبوقة في دبي، والتي ترسخ مكانتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال الاستثمار النوعي الذي تنهض به (دبي القابضة) في تطوير الوجهات البحرية على ساحل الخليج العربي بدبي».