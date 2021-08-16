«أبوظبي الإسلامي» يفوز بجائزتين من معهد استمرارية الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على جائزتي «الاستجابة الأكثر فعالية» وأفضل «فريق مرونة واستمرارية» لعام 2021، وذلك خلال حفل توزيع جوائز معهد استمرارية الأعمال (BCI) لمنطقة الشرق الأوسط، الهيئة الرائدة عالمياً في مجال استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية.

وتأتي جوائز معهد استمرارية الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط تقديراً لجهود المؤسسات ذات الأداء الاستثنائي في استمرارية الأعمال وتطبيق المرونة وإدارة المخاطر، ليكون المصرف واحداً من بين ثلاث شركات تحصل على تكريم في المنطقة، والوحيد فقط الذي يحصل على جوائز في عدة فئات.

وقال فؤاد صديقي، الرئيس العالمي لقطاع استمرارية الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي: «استثمرنا طوال السنوات الماضية بشكل كبير في مجال استمرارية أعمالنا ومرونتها ضمن استراتيجيتنا التي تركز على العملاء، الأمر الذي مكننا من تقديم خدماتنا على الرغم من التحديات واجهها العالم خلال العام الماضي. أتقدم بالتهنئة والامتنان لفريق المرونة وإدارة استمرارية الأعمال لدينا على المجهود الكبير الذي بذلوه في تعزيز عملياتنا وضمان الحفاظ على مرونة أعمالنا ضمن بيئة عمل ديناميكية».

ويأتي هذا التكريم في ضوء القيود وعمليات الإغلاق التي جاءت نتيجة لتفشي الوباء العام الماضي.