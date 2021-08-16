خالد القبيسي رئيساًً تنـفيذياًً لـ«أبوظبي لخدمات الطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أمس، تعيين خالد القبيسي رئيساً تنفيذياً لشركتها التابعة، أبوظبي لخدمات الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يسعدني أن أرحب بخالد كرئيس تنفيذي لأبوظبي لخدمات الطاقة. فبفضل خبرته الكبيرة في مجال الأعمال، وسجّله الحافل بالإنجازات في تطوير الأعمال وإدارة أصحاب المصالح في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة، نحن واثقون بأنّه سينجح في الارتقاء بأبوظبي لخدمات الطاقة إلى آفاق جديدة من النمو والتطوّر.

وكما أعلنا في استراتيجية 2030 الخاصة بـ(طاقة) للنمو المستدام وتحقيق الأرباح، فقد تم تكليف أبوظبي لخدمات الطاقة بتطوير خدمات جديدة في إدارة جانب الطلب، بما يساعد هيئات القطاعين الحكومي والخاص على تحقيق أهدافها في ترشيد استهلاك الطاقة».

ومن جانبه، قال خالد القبيسي معلّقاً على تعيينه: «أتطلّع قُدماً لقيادة أبوظبي لخدمات الطاقة في ظل تطوّر الجهود الرامية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أبوظبي.

وستواصل أبوظبي لخدمات الطاقة تطوير وتقديم خدمات الطاقة في الإمارة، مع الاستفادة بشكل أكبر من مهاراتنا وخبراتنا لتمكين عملاء القطاعين التجاري والصناعي من تحقيق طموحاتهم المرتبطة بالاستدامة. لقد نجح فريقنا في التمهيد لنمو كبير في مجال خدمات الطاقة، وأتطلع قُدماً للعمل مع عملائنا لتأهيل مرافقهم ومنشآتهم لمستقبل خالٍ من الانبعاثات».