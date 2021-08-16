أبوظبي تكشف عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد) كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون الملقحون والقادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، إضافة إلى إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس. وسيعفى المسافرون الذين لم يحصلوا على اللقاح والقادمين من تلك الدول من إجراءات الحجر الإجباري، إلا أنه يجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر عند الوصول، إضافة إلى فحصين إضافيين في اليومين السادس والثاني عشر. وحسب موقع زوروا أبوظبي، يتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد - 19»، كما يتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط. وتضم القائمة الخضراء المحدثة والتي تدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية ظهراً بتاريخ 18 أغسطس: أستراليا، ألبانيا، البحرين، التشيك، السعودية، السويد، الصين، ألمانيا، المجر، أوكرانيا، إيرلندا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، رومانيا، سنغافورة، سويسرا، سيشيل، صربيا، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).