مكاسب للدولار والين بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني

نيويورك، لندن (رويترز) - ارتفع الدولار الأميركي مقابل عملات رئيسية أخرى مثل الدولار الأسترالي والكندي اليوم الاثنين، كما حقق الين الذي يعد ملاذا آمنا مكاسب بعد تراجع الرغبة في المخاطرة على أثر بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال والتوتر السياسي في أفغانستان وتفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا.

جاءت مكاسب الدولار بعد أن تكبد خسائر في الآونة الأخيرة بسبب تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين يوم الجمعة.

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات أخرى إذ ارتفع طفيفا إلى 92.593 بعدما نزل إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 92.468 يوم الجمعة. كانت مكاسبه أكثر وضوحا مقابل عملات السلع الأولية.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7323 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.7040 دولار أميركي قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إذ يتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أول ارتفاع لأسعار الفائدة منذ عام 2014.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل الدولار الكندي إلى 1.2565 دولار كندي.

كما أدت الاضطرابات السياسية في أفغانستان التي سيطر فيها مقاتلو طالبان على كابول في مطلع الأسبوع إلى تقويض معنويات السوق.