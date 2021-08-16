«أجيليتي» تنجز صفقة بيع الخدمات اللوجستية بـ4.77 مليار دولار

أعلنت شركة أجيليتي اليوم عن إتمام صفقة بيع نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) التابع لها إلى شركة دي.أس.في بانالبينا أ.أس.

في المقابل، ومع إتمام الصفقة وهي صفقة أسهم بالكامل والانتهاء من كافة الموافقات التنظيمية، سوف يتم منح أجيليتي 19,304,348 سهم في شركة دي.أس.في. أو ما يقدر بنسبة 8% من جميع أسهم دي.أس في ما بعد الصفقة مما يجعل من أجيليتي ثاني أكبر مساهم في الشركة وفقاً لسجل المساهمين بتاريخ اليوم. وتبلغ قيمة الصفقة 4.775 مليار دولار فيما تبلغ القيمة السوقية 4.675 مليار دولار.

وقال طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: إن المرحلة المقبلة من النمو سوف تستمر في تعظيم القيمة السوقية لحقوق المساهمين، مضيفاً: "لقد حققت أجيليتي ما يقارب من 7 مليار دولار قيمة مضافة لمساهميها خلال العقد الماضي وبما يزيد على 5 أضعاف منذ عام 2011 ونحن عازمون على الحفاظ على هذا الزخم في المستقبل".

وستقوم أجيليتي بترشيح ممثل لها في مجلس إدارة دي.أس.في بحسب بنود الصفقة. وأوضح سلطان في هذا الصدد: "إنها فرصة لنا لمشاركة الأفكار واستكشاف المجالات التي يمكننا فيها التعاون مع فريق الإدارة في دي.أس.في والذي يتبنى نفس رؤانا الخاصة بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد المستقبلية".