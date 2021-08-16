«وول ستريت» تفتح منخفضة مع تضرر المعنويات

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين على هبوط من مستوياتها القياسية إثر بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وأضرت بأسهم القطاعات المرتبطة بسلامة الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 24.5 نقطة ما يعادل 0.07 بالمئة عند الفتح إلى 35490.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 6.4 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 4461.65 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 51.4 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 14771.53 نقطة.

