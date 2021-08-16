500 مليون دولار تسهيل ائتماني لـ«الواحة كابيتال»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «الواحة كابيتال»، عن إكمالها إعادة تمويل تسهيل ائتماني متجدد بدعم من أربعة بنوك محلية وإقليمية. ويحل هذا التسهيل الجديد بقيمة 500 مليون دولار على مدى 3 سنوات، محل التسهيل الحالي بقيمة 400 مليون دولار.

وقال أحمد خليفة المهيري الرئيس التنفيذي للواحة كابيتال: «رغم تقلبات السوق التي فرضتها جائحة 'كوفيد-19'، استطاع أداؤنا المالي جذب اهتمام المقرضين. إذ يعكس هذا التسهيل الائتماني الجديد ثقتهم الراسخة بشركتنا، وهو بلا شك سيضمن رفد مساهمينا بقيمة مجزية ومستدامة».

وأضاف المهيري: «وسيتيح هذا التسهيل الائتماني لشركتنا إدارة رأس مالها العامل على المدى القصير بفعالية أكبر، وبالتالي تعزيز قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية ومواصلة مسيرة أعمالنا الناجحة، وضمان إدارة السيولة بدرجة عالية من الكفاءة».

يذكر أن «الواحة كابيتال» سجلت صافي أرباح بلغ 154 مليون درهم للربع الثاني من عام 2021، ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 39% عن الربع السابق، لترتفع أرباحها الصافية إلى 265 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021. ويعزى هذا النمو بصورة رئيسية إلى وحدة الأسواق العامة، حيث تخطت قيمة الأصول التي تديرها 1 مليار دولار.