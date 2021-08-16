723 مليون درهم تصرفات عقارية في عجمان

عجمان (وام) أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 1513 معاملة خلال شهر يوليو الماضي، فيما بلغ عدد التصرفات العقارية 562 عملية قدرت قيمتها الإجمالية 723 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات العقارية 401 مليون درهم تم تسجيلها من خلال 442 عملية تداول شملت «البيع» و«تسجيل جديد».

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أن السوق العقاري في الإمارة حافظ على جاذبيته، حيث شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل المميزات والتسهيلات التي تمنحها الإمارة للمستثمرين، مما جعلها الخيار الأنسب والوجهة المفضلة للعيش والتملك، فضلاً عن التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات، وبالأخص البنية التحتية المتطورة التي عززت مكانة عجمان على خريطة الاستثمار المحلي والإقليمي.

وكشف التقرير الذي أصدرته الدائرة عن تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الروضة 3» بقيمة 22.5 مليون، في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 40.7 مليون درهم في منطقة «مشيرف»، وجاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «حي الزاهية» و«حي العالية» على التوالي.