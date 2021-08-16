أعلى مستوى لحركة المسافرين عبر مطار دبي منذ بداية العام

مصطفى عبد العظيم (دبي) سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر يوليو الماضي، أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، بعد أن ارتفعت إلى 1.91 مليون مسافر، مقارنة مع 1.55مليون مسافر في شهر يونيو الماضي، بنمو نسبته 23.2%، وفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني.

وبلغ بذلك إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، لأكثر من 12.56 مليون مسافر، مستفيداً من ذروة السفر خلال عطلة الصيف والتي دفعت نحو التوسع المستمر في شبكة خطوط طيران الإمارات وفلاي دبي الناقلتين الأساسيتين في الإمارة، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم، فضلاً عن قرب انطلاق إكسبو 2020 دبي، والتوسع في تخفيف قيود السفر في العديد من الوجهات الرئيسية.

وحافظ مطار دبي الدولي على المركز الأول عالمياً كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم من حيث السعة المقعدية للرحلات الجوية المجدولة خلال شهر يوليو 2021، وفقاً لبيانات «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران، بعد أن بلغت السعة المقعدية للرحلات المجدولة نحو 2.38 مليون مقعد.

ووفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني، بلغ عدد حركات الطيران في دبي خلال شهر يوليو الماضي 19 ألفاً و619 حركة، منها 18 ألفاً و91 حركة في مطار دبي الدولي و1528 حركة في مطار آل مكتوم، ليرتفع بذلك إجمالي الحركة الجوية منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي إلى 136 ألفاً و346 حركة، منها 119 ألفاً و301 حركة في مطار دبي و17 ألفاً و45 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى صعيد الشحن الجوي، أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن مطارات دبي شهدت نحو 202 ألف و401 طن خلال شهر يوليو الماضي، منها 186.3ألف طن في مطار دبي، و16.40 ألف طن في مطار آل مكتوم. ليصل بذلك إجمالي الشحن خلال السبعة أشهر الأولى من 2021، إلى 1.36 مليون طن.