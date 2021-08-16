أبوظبي تستضيف قمة تمكين الشباب واقتصاد المعرفة

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف أبوظبي فعاليات القمة الأولى لتمكين الشباب واقتصاد المعرفة 2021، حيث يأتي تنظيم القمة بدعمٍ من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي على مدى يومي 20 و21 سبتمبر 2021، وذلك في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي.

وستسلّط القمة التي تنظمها إنفورما كونيكت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، الضوء على مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير كجزءٍ من الأهداف الوطنية الدائمة لتمكين الشباب وتوظيف المواهب المحلية والمساهمة في تحوّل دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وتعكس القمة خطّة حكومة أبوظبي طويلة الأمد لتحويل اقتصاد الإمارة بالاعتماد على القطاعات القائمة على المعرفة، وإنشاء قوة عاملة منتجة وعالية المهارة لتحسين الكفاءة في سوق العمل، حيث تجمع أكثر من 200 شخصية من القادة وصنّاع السياسات وكبار المختصين من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وستبدأ القمة بجلسة الكلمة الرئيسية التي سيقدمها معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات، بينما تستضيف الفعالية أكثر من 30 متحدثاً من مؤسسات إقليمية وعالمية رائدة تشمل دائرة الصحة - أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران ومجموعة ماجد الفطيم وشركة اتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وشركة تنفيذ وشنايدر إلكتريك ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وشركة جاكوبس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تامر نحاس، مدير الفعاليات في إنفورما كونيكت: «تُمثّل قمة تمكين الشباب واقتصاد المعرفة تجمّعاً استراتيجياً يهدف إلى جمع الخبراء من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية والجهات الأكاديمية لتعزيز آفاق التعاون وتمكين دولة الإمارات من تحقيق رؤيتها في ترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة. ويحرص شركاؤنا المشاركون في القمة على تبادل المعرفة، والمواءمة بين العمليات والأهداف، والتقريب ما بين الجهود المبذولة لإعداد الشباب للمستقبل وإمكانيات مواجهة متطلبات سوق العمل دائمة التطوّر».

وأضاف نحاس: «سنستفيد بدورنا من شراكاتنا مع فعاليات انفورما المرتبطة بمجالات التعليم والموارد البشرية، مثل نجاح، وتوظيف، وقمة ومعرض الموارد البشرية، ما يضمن بالتالي بذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز التعاون وتضييق الفجوة بين متطلبات الموارد البشرية المتطوّرة وأشكال القوى العاملة المتغيّرة والمدفوعة بتطورات الثورة الصناعية الرابعة».

من ناحيته، قال منصور جعفر المدير لدى أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «ندرك في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي أن نجاح أي دولة يعتمد على شبابها الديناميكي والاحترافي صاحب الرؤية المستقبلية المنفتحة. ولهذا، لا بد من تطوير القوى العاملة ومواهبها المرتبطة بتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة. وينظم سوق أبوظبي العالمي مبادرات مصممة بعناية وتنسجم مع رؤية الإمارات 2030. ونقدم هذه البرامج والمبادرات بالتعاون مع المعاهد الدولية الرائدة والجهات المعنية في القطاع من مختلف أنحاء العالم. وتركز هذه البرامج على التعليم والتطوير وريادة الأعمال والابتكار».

وأضاف: «باعتباره الداعم الرئيسي للقمة، سيقدّم سوق أبوظبي العالمي عروضاً مميّزة تسلّط الضوء على دورنا في تشجيع الشباب ودعمهم نحو الوصول إلى كامل إمكانياتهم، وتعريفهم بالخيارات المتاحة أمامهم ما يعزز جاهزيتهم للمستقبل ويسهم في دفع عجلة تطوير القوى العاملة في الدولة».