«أرامكو» تدرس شراء حصة في أنشطة النفط بـ«ريلاينس»

بنجالورو (رويترز) - ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الاثنين أن شركة أرامكو النفطية السعودية تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20 بالمئة تقريبا في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إنداستريز الهندية مقابل أسهم في أرامكو بما بين 20 و25 مليار دولار. ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بحسب التقرير الذي نقل عن مصادر مطلعة.

وأحجمت أرامكو وريلاينس عن التعقيب على التقرير.

وأعلنت ريلاينس عن بيع حصة 20 بالمئة في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي عن أرباح أرامكو هذا الشهر، قال الرئيس التنفيذي أمين الناصر إن الشركة لا تزال تجري الفحص النافي للجهالة للصفقة.

وفي أواخر يونيو، قال رئيس مجلس إدارة ريلاينس الملياردير موكيش أمباني إن الشركة تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع أرامكو هذا العام وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.