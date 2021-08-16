«دبي للطيران» يسلط الضوء على تعافي القطاع

أحمد بن سعيد: دبي أصبحت رمزاً للمرونة والسرعة في الاستجابة لتحديات الجائحة

دبي (الاتحاد) يسلط معرض دبي للطيران 2021، الذي ينعقد بين 14 و18 نوفمبر المقبل، على نجاح إمارة دبي في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران.

وتعليقاً على التقدم الذي أحرزه قطاع الطيران في دبي عقب هذه التحديات غير المسبوقة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «حققنا العديد من الإنجازات البارزة خلال العام الجاري على الرغم من الظروف الصعبة، وأصبحت دبي رمزاً للمرونة والسرعة في الاستجابة للتحديات المرتبطة بالجائحة. وكلنا ثقة بأن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع لاستعادة ثقة العملاء وتعزيز عمليات السفر، سيمهّد الطريق أمام ازدهار قطاع الطيران. ويُعدّ معرض دبي للطيران 2021 دليلاً على الانتعاش والنمو المتسارع الذي يحققه القطاع، والذي بدوره يعزز من مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الطيران».

بدوره، قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، المستشار العسكري لوزارة الدفاع والمدير التنفيذي للجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران: «حرصنا على مدى الأعوام الماضية على العمل عن كثب مع مُختلف الوفود العسكرية المشاركة في معرض دبي للطيران من جميع أنحاء العالم. واستمرّ هذا التعاون عبر الإنترنت خلال فترة الجائحة، ونحن اليوم نُخطط لإطلاق الاجتماعات والجلسات المباشرة مجدداً على أرض المعرض. وفي ضوء الأجواء الإيجابية التي تسود القطاع والرغبة الكبيرة باستئناف الأنشطة التجارية، نعتقد بأنّ المعرض سيُوفر منصة مثالية للتنمية الاستراتيجية وتطوير الشراكات الجديدة».

وأضاف: «ستُركز أجندة المعرض على مجموعةٍ واسعة من الحلول التقنية الكفيلة بتعزيز السلامة ورفع سوية الكفاءة، والتي ستلعب دوراً محورياً في دعم تعافي قطاعات الطيران والفضاء والدفاع في أعقاب الأزمة، كما يعد المعرض منصة شاملة تزخر بالكثير من فرص التواصل والنقاش وتطوير الأعمال خلال فعاليات المعرض المتنوعة، ومن المتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً لممثلي قطاعات الطيران والدفاع وغيرهم من الأطراف المعنية والمستثمرين».

يُذكر أن دولة الإمارات بدأت مؤخراً فتح ممرات سفر من دون فرض الحجر الصحي مع العديد من الدول من مختلف أنحاء العالم، ما يساهم بشكلٍ كبير في زيادة أعداد المسافرين والسياح. كما أعادت مؤسسة مطارات دبي مؤخراً افتتاح المبنى رقم 1 في مطار دبي الدولي بعد إغلاق دام 15 شهراً كجزء من خطتها لضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للمطار، لا سيما أنه يستهدف استقبال 28 مليون مسافر في عام 2021.

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم دبي، رعاه الله، في دبي وورلد سنترال، موقع معرض دبي للطيران من 14 إلى 18 نوفمبر 2021.

ويحظى المعرض بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتنظّمه شركة تارسوس الشرق الأوسط. كما ستوفر الفعالية المرتقبة منصةً تجمع الهيئات الدولية في مجالي الفضاء والدفاع للبحث في سبل تعزيز انتعاش قطاعي الطيران والفضاء على الصعيد العالمي.