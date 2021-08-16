قفزة في صادرات الإمارات إلى أميركا

مصطفى عبد العظيم (دبي) قفزت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 9.8 مليار درهم (2.67 مليار دولار) مسجلة نمواً قدره 78% عن صادرات الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.

وأظهرت بيانات المركز، التابع لوزارة التجارة الأميركية، ارتفاع حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال الستة أشهر الأولى من 2021، بنسبة 19.7%، ليصل إلى 39.2 مليار درهم (10.66 مليار دولار)، مقابل 33 مليار درهم (8.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2020.

وبحسب البيانات شكلت تجارة الإمارات مع أميركا خلال النصف الأول، نحو 38.8% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو استحوذت دولة الإمارات على نحو 100.7 مليار درهم (27.44 مليار دولار).

ووفقاً للبيانات بلغت واردات دولة الإمارات من الولايات المتحدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 29.3 مليار درهم (7.988 مليار دولار) مقارنة مع نحو 27.3 مليار درهم(7.45 مليار دولار) 2020، وبما يعادل نحو 46% من إجمالي الصادرات الأميركية لدول المنطقة والبالغة 63.7 مليار درهم (17.36 مليار دولار) لتحافظ دولة الإمارات على موقعها أكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 5.3 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.64 مليار دولار.

وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية.

وتعد أسواق الإمارات في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

وبلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 19.5 مليار درهم(5.3 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب البيانات الشهرية بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر يونيو الماضي نحو 6.16 مليار درهم(1.68 مليار دولار) تضمنت صادرات أميركية إلى الإمارات بقيمة 4.72 مليار درهم(1.28 مليار دولار) وواردات من الإمارات بقيمة 1.44 مليار درهم (394 مليون دولار).

يشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2020، بلغت نحو 65.43 مليار درهم(17.8 مليار دولار) مقارنة مع 89.5 مليار درهم للعام 2019.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال العام 2020، نحو 11.27 مليار درهم مقارنة مع 15.9 مليار درهم لعام 2019، فيما بلغت في المقابل واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية نحو 54 مليار درهم، مقارنة مع 73.5 مليار درهم في العام 2019.