«اتش.اس.بي.سي» تستحوذ على أصول «أكسا» في سنغافورة

سنغافورة، هونج (رويترز) - وافقت اتش.اس.بي.سي القابضة على الاستحواذ على أصول شركة التأمين الفرنسية أكسا في سنغافورة مقابل 575 مليون في إطار استراتيجية للتوسع في أنشطة إدارة الثروات في آسيا وزيادة دخل الرسوم.

وقال اتش.اس.بي.سي القابضة في بيان إن الوحدة المندمجة التي تضم اتش.اس.بي.سي لايف سنغافورة وأكسا سنغافورة ستكون سابع أكبر شركة تأمين على الحياه ورابع أكبر شركة تأمين صحي للأفراد في سنغافورة ولديها أكثر من 600 ألف وثيقة تأمين على الحياة والصحة والعقارات وتأمين ضد الإصابات. واتش.اس.بي.سي عاشر شركة تأمين علي الحياة في سنغافورة وليس لديها أنشطة تأمين صحي.