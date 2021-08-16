الدولار يهبط مع ضعف معنويات المستهلكين

طوكيو (رويترز) - استقر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين فيما أضر تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين بالرهان على تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية مبكرا بينما تراجع اليوان والدولار الأسترالي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة لآمال.

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات أخرى عند 92.561 بعدما نزل 0.50 بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي.

ونزل الدولار إلى 109.335 ين لأول مرة منذ الرابع من أغسطس اليوم الاثنين ولاحقا سجل تراجعا 0.16 بالمئة عند 109.42 في ظل هبوط عائدات سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام في الجلسة الآسيوية.

ومقابل اليورو استقرت العملة الأميركية عند 1.1789 دولار مقتربة من أقل مستوى في أسبوع عند 1.18045 دولار الذي بلغته يوم الجمعة.

وأظهر مسح لجامعة ميشيجان في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معنويات المستهلكين لأقل مستوى منذ 2011 مع تسارع الإصابات بكوفيد-19.

وتذبذب الدولار مع تواتر البيانات الاقتصادية وكان قد بلغ ذروة أربعة أشهر في الأسبوع الماضي نتيجة الزخم من تعاف بسوق العمل ولكنه تراجع لاحقا بعدما هدأت ضغوط التضخم.

وفي آسيا نزل الدولار الأسترالي 0.54 بالمئة إلى 0.7336 دولار أميركي إثر بيانات مخيبة للآمال من الصين أكبر شريك تجاري للبلد فضلا عن تشديد إجراءات العزل بها.

وتباطأ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشدة في يوليو مع تعطل الأنشطة بفعل تفش جديد لكوفيد-19 وفيضانات مما يؤكد الدلائل بأن التعافي الاقتصادي يفقد قوة الدفع.

وضغطت البيانات على اليوان وتراجع من ذروة عشرة أيام عند 6.4733 أمام الدولار في التعاملات الفورية في الداخل.