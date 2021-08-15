أسواق الإمارات تستقبل 3 ملايين هاتف متحرك

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت شحنات الهواتف المتحركة التي استقبلتها أسواق دولة الإمارات بنسبة 19.79% من حيث العدد، و46.58% من حيث القيمة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب مؤسسة البيانات العالمية «أي دي سي» المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، بلغ إجمالي شحنات أجهزة الهواتف المتحركة إلى الإمارات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي 2.93 مليون جهاز بقيمة 3.25 مليار درهم، مقابل 2.35 مليون جهاز بقيمة 2.2 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

رمضان يافوز

الحصة الأكبر

واستحوذت أجهزة الهواتف الذكية على الحصة الأكبر من إجمالي شحنات المصنعين العالميين إلى وكلائهم وموزعيهم المعتمدين داخل الإمارات لتصل 2.584 مليون جهاز تشكل 88.2% من إجمالي عدد الشحنات مقابل 11.8% للأجهزة التقليدية.

واستأثرت الأجهزة الذكية بنحو 99.3% من حيث القيمة بعد أن بلغت قيمة الأجهزة الذكية المباعة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو3.22 مليار درهم مقابل 22.82 مليون درهم للأجهزة التقليدية التي لم تتعد حصتها 0.7%.

وقادت الهواتف الذكية النمو الكبير في مبيعات الهواتف الذكية بعد أن ارتفعت حصتها من 84.1% خلال النصف الأول من العام الماضي بإجمالي 1.976 مليون وحدة، بقيمة 2.18 مليار درهم، إلى 88.2% خلال النصف الأول من العام الحالي بإجمالي 2.584 مليون وحدة، بقيمة 3.224 مليار درهم.

وفي المقابل، تقلصت حصة الهواتف التقليدية من 15.9% بإجمالي 375.63 ألف جهاز بقيمة 24.81 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 11.8% بإجمالي 345.74 ألف جهاز بقيمة 24 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الحالي.

التحول الرقمي

وساهمت عملية التحول الرقمي والجانب التشغيلي لشبكات الهواتف المتحركة فائقة التطور من جهة، وتنافس مشغلي الاتصالات على تقديم باقات البيانات المدمجة بأسعار تنافسية من جهة أخرى في زيادة توغل الهواتف الذكية، وزيادة الاعتماد عليها لاسيما.

وارتفع المعدل السعري العام لأجهزة الهواتف المتحركة بنسبة 17.96% ليصل إلى 1108 دراهم (302 دولار) للجهاز خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 939.5 درهم (256 دولاراً) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الهواتف الذكية ارتفع متوسط سعر الهاتف من 1104.6 درهم (301 دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 1247.8 درهم (340 دولاراً) خلال النصف الأول من العام الحالي كما زاد متوسط سعر الجهاز التقليدي من 66.06 درهم (18 دولاراً)، إلى 69.73 درهم (19 دولاراً).

واستحوذت الإمارات على ما نسبته 32.56% من إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى دول الخليج والتي استقبلت 12.07 مليون وحدة جهاز هاتف متحرك. انتعاش السوق

وقال رمضان يافوز، كبير مديرو الأبحاث -أجهزة الهواتف المتحركة في «أي دي سي» لـ «الاتحاد»، إن سوق الإمارات العربية المتحدة شهدت انتعاشاً جيداً في النصف الأول من عام 2021.

ولفت إلى أن العلامات التجارية الصينية بدأت تطأ قدمها في السوق المحلية وتستحوذ على الحصة السوقية التي تركتها «هواوي» فيما ركزت شركة سامسونج التي كان أداؤها قوياً في عام 2021 على القطاعات المرتبطة بمستوى الدخول والتي أثبتت أنها خطوة ناجحة للسوق، كما تعمل «أبل» و«سامسونج» على زيادة مبيعاتهما في قنوات الاتصالات.

وتوقع يافوز استمرار النمو، لكن بمعدلات أقل خلال النصف الثاني من عام 2021 نتيجة نقص الرقائق على أداء العلامات التجارية الرائدة، حيث تمت تلبية الطلب القوي إلى حد كبير في النصف الأول من العام.

وقال إن معرض «إكسبو» سيساهم في دفع عجلة النمو بقطاع الهواتف المتحركة، لاسيما مع التخفيف التدريجي لقيود السفر ونجاح حملات التطعيم ضد «كوفيد - 19».