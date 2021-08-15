15.7 ألف رحلة طيران لـ 5 ناقلات وطنية خلال يوليو

مصطفى عبد العظيم (دبي)

واصلت شركات الطيران الوطنية التوسع في عملياتها التشغيلية وزيادة الحركة لتلبية الطلب المتسارع على السفر منذ بداية موسم الصيف الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات رحلات الطيران، التي أظهرت نمو الرحلات التي شغلتها الشركات الوطنية بنسبة 20% خلال شهر يوليو الماضي.

وأفادت البيانات أن إجمالي عدد الرحلات التي شغلتها 5 شركات وطنية شملت: الاتحاد للطيران وطيران الإمارات و فلاي دبي والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي، خلال يوليو 2021 بلغ نحو 15742 رحلة طيران، مقارنة مع 13111 رحلة شغلتها خلال يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات المؤسسة الخاصة بالسعة المقعدية ارتفاعا قويا في السعة المقعدية المجدولة من دولة الإمارات لتصل إلى 3.09 مليون مقعد في شهر يوليو 2021، مقارنة مع 2.52 مليون مقعد خلال شهر يونيو 2021، بزيادة تصل إلى 572 ألف مقعد إضافي وبنمو نسبته 22.7% ووفقاً لبيانات المؤسسة شغلت الاتحاد للطيران، نحو 2799 رحلة في يوليو، مقارنة مع 2539 رحلة في يونيو، فيما شغلت طيران الإمارات 6286 رحلة طيران، مقارنة مع 5629 رحلة في يونيو، وسيرت فلاي دبي نحو 3966، مقارنة مع 3033 رحلة في يونيو الماضي، في حين سيرت العربية للطيران نحو 2330 رحلة في يوليو، مقارنة مع 1710 رحلات في يونيو، وشغلت العربية للطيران أبوظبي نحو 361 رحلة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ200 رحلة في يونيو.