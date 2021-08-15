«الإمارات للألمنيوم»: عمليات تفتيش يومية لحماية سلاحف منقار الصقر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فقس بيض سلاحف منقار الصقر على الشاطئ القريب من مصهر الطويلة التابع للشركة.

وتعتبر سلاحف منقار الصقر من أنواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض التي تزور شواطئ الإمارات كل عام لوضع بيضها.

وتراقب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشاطئ طوال موسم التعشيش للتأكد من أن عملياتها الصناعية لا تسبب أي أضرار للنظام البيئي للشاطئ المجاور لمصهر الطويلة التابع لها، مع التأكد من تقليل مخاطر افتراس أي حيوانات برية لهذه السلاحف.

وتجري الشركة عمليات تفتيش يومية، وتتبع أنماط التعشيش وتعمل على تركيب مصدات واقية للحفاظ على أمن الأعشاش من أي أذى، إلى جانب تنظيم حملات لإزالة النفايات التي تقذف إلى الشاطئ للحفاظ على نظافة الموقع طوال موسم التعشيش، علاوة على توفير الرعاية لأي سلاحف مريضة أو صغيرة الحجم موجودة على الشاطئ، من خلال مشروع مركز إعادة تأهيل السلاحف في دبي التابع لمجموعة جميرا والذي أعاد في وقت سابق من هذا العام تأهيل ثلاث سلاحف مريضة من نوع منقار الصقر تم إنقاذها على يد فريق الاستدامة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.. وتعافت تلك السلاحف تماماً في المركز، وأطلقت مرة أخرى في البحر على شاطئ موقع الطويلة.

وقال سلمان عبد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن والبيئة وتطوير الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن حماية التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وللأجيال القادمة مسؤولية نأخذها على محمل الجد.. ويسرنا أن تتاح لنا الفرصة لدعم هذه الأنواع المهددة بالانقراض لموسم آخر، ونتطلع إلى استقبالها مرة أخرى في شاطئ موقع الطويلة العام المقبل. ويتراوح متوسط عمر سلاحف منقار الصقر ما بين 30 و50 عاماً، ويمكن للإناث أن تضع ما بين 100 و150 بيضة خلال كل موسم للتعشيش.