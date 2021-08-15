بنية تحتية رقمية رائدة لمتعاملي مركز «ديوا»

دبي (الاتحاد)

وظفت هيئة كهرباء ومياه دبي بنيتها التحتية الرقمية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد جزءاً من خريطة التحول الرقمي التي تعمل عليها الهيئة في تحويل مركز رعاية المتعاملين التابع لها إلى مركز رقمي رائد، يثري تجربة المتعاملين ويمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ويسر باستخدام قنوات متعددة متكاملة.

ويضاف المركز إلى القنوات الذكية التي توفرها «الهيئة» للمتعاملين لإجراء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت، حيث توفر كافة خدماتها عبر تطبيق «الهيئة» الذكي وموقعها الإلكتروني.

ويوفر المركز الرقمي التفاعلي باقة واسعة من الخدمات والحلول الرائدة عن طريق تقنية الرد الصوتي التفاعلي، المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي والمتاحة على مدار الساعة، ومنها الخدمات الإجرائية والمعلوماتية، لتمكين المتعاملين من تقديم الطلبات للحصول على خدمات الكهرباء والمياه وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، والاستفادة من لوحة بيانات «الحياة الذكية». كما يمكن للمتعاملين الحصول على معلومات حول جميع خدمات «الهيئة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبنى (الهيئة) هدفاً أساسياً ضمن خريطتها الاستراتيجية، يُعنى مباشرةً بإسعاد الفئات المعنية وتوفير تجربة سلسة وفريدة من نوعها تتخطى توقعات المتعاملين. وتلتزم الهيئة بتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع التحول الرقمي وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم. وتوفر الهيئة قنوات تواصل ذكية متنوعة من أجل تقديم أعلى مستويات الخدمة وتوفير الوقت، والجهد، وتسريع الإجراءات، والرد على استفسارات كافة المعنيين والاستجابة لمتطلباتهم، وتحرص على وضع ملاحظاتهم التطويرية موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في تحقيق تطلعاتهم وسعادتهم، عبر بناء حكومة ذكية تقدم خدماتها بوساطة أنظمة ذكية».