إم سي سي بتروليوم: الإمارات أفضل الدول جذباً للاستثمارات

أم القيوين (وام)

رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها باعتبارها رائداً إقليمياً لها تاريخ حافل من الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وبيئة تنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما أنها تملك الرؤية المستقبلية والمتقدمة والمنفتحة، وهو ما يؤهلها لمواصلة تقدمها بثبات نحو النمو والتنويع الاقتصادي المستدام.

وفي هذا الإطار، فقد أكد المستثمر ورجل الأعمال الألماني كلاوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة إم سي سي بتروليوم المتخصصة في أنشطة المعالجة المتعلقة بعمليات قطاع النفط وتصنيع وبناء الخزانات وخطوط الأنابيب، أن الإمارات تعتبر أفضل الدول جذباً للاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي توفرها، وفوق ذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به، وهذه عناصر مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وعوائد الربح المرتفعة في الاستثمار داخل الدولة. وأشار إلى ما قامت به الإمارات مؤخراً من إصدار العديد من التشريعات والقوانين المشجعة لحركة الاستثمار وتقديم العديد من الامتيازات والحوافز للمستثمرين المواطنين والأجانب. وقال: إن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة المتطورة، من خلال امتلاكها موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها، تنتظرها مستودعات حديثة للتخزين مجهزة بأحسن الوسائل، بالإضافة إلى مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم، وكذلك وجود ناقلات وطنية هي الأفضل في العالم، مع أحدث شبكة اتصالات وإنترنت وفق أحدث المواصفات العالمية والحديثة.

وأكد أن التشريعات والقوانين الأخيرة التي سنتها الإمارات سوف تفتح الباب للمستثمرين الأجانب باتجاه ضخ المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات والمشاريع في هذا القطاع الحيوي، لأنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف كلاوس أن الإمارات سعت إلى تعزيز وتنمية بيئة الاتصالات لأنها أدركت أن الاتصالات عامل مهم جداً في تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وكذلك تطوير أسواق المال وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور محوري في تعزيز الشفافية وتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصة المالية منها، حيث تعتبر أسواق المال من المصادر المهمة لتمويل الاستثمارات وتوسيع نشاط الشركات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أن ذلك يساهم في توفير فرص العمل للعديد من الشباب الباحث عن عمل.

وقال: إننا كخبراء في الاستثمار ومستثمرين في قطاع النفط والغاز نرحب بتلك التشريعات والقوانين التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة للمستثمرين الأجانب، خاصة فيما يخص القطاع الاقتصادي والصناعي.

وأوضح المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة إم سي سي بتروليوم أن المجموعة رائدة في مجال مقاولات الهندسة والمشتريات والخدمات، وتقدم خدمات لصناعة البترول في الشرق الأوسط، مع التركيز على الإمارات والكويت والعراق ودول الشرق الأوسط.