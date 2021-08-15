«دبي للذهب والمجوهرات» توقع اتفاقية مع «الدولي للأحجار الكريمة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI).

وبناءً على مذكرة التفاهم الأولى من نوعها، سنشهد العديد من الحملات المشتركة بين الشريكين خلال العامين القادمين. ستعمل هذه الشراكة على تعزيز مكانة دبي كوجهة العالم للمجوهرات.

سيوفر المعهد الدولي للأحجار الكريمة ندوات تفاعلية للعاملين في صناعة الذهب والمجوهرات وأعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. يقدم الدوارات التدريبية مدربون وخبراء من المعهد الدولي للأحجار الكريمة، تم تصميم الدورات التدريبية لتثقيف أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حول مواضيع التسويق المرئي، وخصائص الأحجار الكريمة مثل جاذبية الياقوت والزمرد والياقوت وما إلى ذلك، والاختلافات بين الماس الطبيعي والصناعي، وأكثر من ذلك. ستعقد الندوات في مراكز التدريب الخاصة بالمعهد أو عبر الإنترنت.

وفي هذا السياق صرح شوناك شاستري، العضو المنتدب في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، الشرق الأوسط، قائلاً: «شراكتنا مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات هي شهادة على عزمنا الجماعي على دعم صناعة المجوهرات، مما يتيح الحلول التي تحافظ على معايير عالية لقطاع المجوهرات في دبي، وتحسن في نهاية المطاف تجربة متسوقي المجوهرات في دبي. مع تاريخ المعهد البالغ 45 عاماً كشركة رائدة في مجال التعليم والدورات التدريبية، ستتاح للمشاركين الفرصة لمعرفة مزيد من المعلومات حول صناعة المجوهرات وخصائص الأحجار الكريمة في بيئة مخصصة لذلك.»

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، «يسرنا التعاون مع المعهد الدولي للأحجار الكريمة، لأننا نعتقد أن الرؤية المشتركة للمنظمتين ستضيف قيمة هائلة لأعضاء المجموعة من تجار الذهب والمجوهرات وكذلك المستهلكين.