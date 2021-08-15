برج خليفة يشهد إطلاق حملة «باكستان- الكنز المخبأ»

دبي (الاتحاد)

شهد برج خليفة انطلاقاً لحملة (باكستان- الكنز المخبأ) التي تزامن الإعلان عنها وانطلاقتها مع الاحتفال بعيد استقلال باكستان، معلنة من خلالها المشاركة والتواجد على أرض معرض إكسبو2020.

أضاء برج خليفة بالعَلَم الباكستاني وقدم للجمهور والحشد الذي تجمع في منطقة نافورة دبي النشيد الوطني الباكستاني، تلاه عروض استعراضية وأخرى ثقافية، بالإضافة إلى عروض ضوئية بتقنيات ليزر.

وجاءت الحملة تجسيداً لرؤية إكسبو 2020 التي تتمثل في تواصل العقول ويخاطبها لصنع مستقبل واعد، كما جاءت لتحمل رسالة متكاملة تبرز من خلالها الفرص الذهبية والعظيمة التي ستقدمها باكستان في مجال السياحة والتجارة والاستثمار لجمهور إكسبو العالمي خلال المعرض وعلى مدى الستة شهور.

تم تصميم الجناح الباكستاني بأسلوب ملهم ليترك أثراً رائعا في نظر زواره، جامعاً وبتناغم بين الماضي وتاريخ باكستان وتقاليده متحدثاً بحاضره الغني بالثقافات، ملقياً الضوء على المستقبل المليء بالإمكانيات والفرص الواعدة.