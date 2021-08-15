717 مليون درهم تصرفات العقارات في «أراضي دبي»

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 717 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 262 مبايعة بقيمة 606.66 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 203.85 مليون درهم، و231 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 402.81 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.