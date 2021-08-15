طيران الإمارات تنال ثلاثية ذهبية في سلامة خدمات النقل بالدولة

دبي (الاتحاد)

نالت طيران الإمارات، الرائدة عالمياً في خدمات النقل الجوي، تكريماً آخر بحصولها على ثلاث شهادات ذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث RoSPA.

وتعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي تنال هذه الجوائز في عامين متتاليين، إذ حصلت على الذهب في ثلاث فئات: جائزة سلامة الأسطول، وجائزة الصحة والسلامة، وجائزة السلامة الترفيهية، ما يعتبر دليلاً على تحقيقها نتائج ملموسة في أنظمة حوكمة أداء السلامة التشغيلية والصحة والسلامة، بالإضافة إلى الاحتياطات الشاملة المتعلقة بحماية عامليها وعملائها من الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تشغل طيران الإمارات أسطولاً يضم أكثر من ألف مركبة لنقل أطقمها والموظفين الآخرين من وإلى مقار أعمالهم، وبمعدل 2.5 مليون رحلة برية في السنة العادية عامةً.

كما أنها تضع معايير وبروتوكولات لمقدمي خدمات نقل عملائها من وإلى المطار براحة وأمان في إطار خدمة «سيارة مع سائق» لركاب درجتي الأعمال والأولى.

وتركز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، ومقرها المملكة المتحدة، على تعزيز وتسهيل الصحة والسلامة المهنية، وسلامة الطرق والمنازل والترفيه والتعليم في جميع أنحاء العالم.

وتقوم لجنة من المقيّمين المستقلين بمراجعة صارمة لطلبات التقدم لجوائز الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، التي تتطلب أدلة يمكن إثباتها وقياسها فيما يتعلق بأنظمة إدارة الصحة والسلامة الخاصة، بما في ذلك جوانب مثل تقييمات المخاطر وتدقيق السلامة ومبادرات تعليم مناهج السلامة.