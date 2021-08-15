«أبوظبي الإسلامي» يبرم شراكــة مع «لينكـدإن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس عن إبرام شراكة مع «لينكدإن»، بهدف تمكين موظفي المصرف البالغ عددهم 5000 شخص من الوصول إلى برامج منصّتها التعليمية، وذلك في إطار جهود المصرف المبذولة لتعزيز حصيلتهم المعرفية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وانطلاقاً من منصّة «لينكدإن» التعليمية، سيتمكّن موظفو مصرف أبوظبي الإسلامي من الوصول إلى محتويات متخصصة ضمن مكتبة شاملة تضم أكثر 16000 دورة تدريبية عبر ثلاث فئات رئيسية، وهي: الأعمال، التي تشمل تحليل الأعمال والتحول الاستراتيجي والقيادة والإدارة والتطوّر المهني وخدمة العملاء والمعرفة المالية، ثانياً التكنولوجيا، التي تشمل الحوسبة السحابية وتطوير تطبيقات وبرامج الويب والأجهزة المتحركة وإدارة قواعد البيانات، وثالثاً البرامج المعتمدة المتخصصة في إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية وغيرها من شهادات مهارات التكنولوجيا الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قالت بشرى الشحي، رئيس قسم الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات: «لطالما تشكل جهودنا المبذولة في تمكين أعضاء فريق العمل ركيزة أساسية ضمن رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث نطمح إلى ترسيخ مكانة المصرف كبيئة عمل وطنية مفضلة على مستوى قطاع الخدمات المالية. ومن هنا، علينا أن نستقطب أفضل الكوادر المصرفية ونعمل على تطويرها لتكون مؤهلة لتولّي المناصب القيادية مستقبلاً، بجانب الاحتفاظ بأفضل الكوادر المحلية. والوصول إلى هذا الهدف يستدعى ضرورة تزويد هذه الكوادر بفرص تعليمية عالمية لصقل مهاراتها وتنمية إمكاناتها، وانسجاماً مع هذه الرؤية جاء إطلاق هذا البرنامج التعليمي بالتعاون مع لينكدإن، والذي يشكل جزءاً أساسياً بل ومحورياً ضمن جهودنا المبذولة في دعم الموظفين، من خلال منحهم فرصة تعليمية رقمية لتطوير مهاراتهم وتأهليهم لتحقيق أهدافهم المهنية وطموحاتهم الشخصية.

وتنضوي هذه المبادرة تحت مظلة الاستراتيجية الأوسع التي يعتمدها مصرف أبوظبي الإسلامي من أجل تحسين أواصر التعاون، والمشاركة بين مختلف أعضاء فرق العمل وإرساء أسس بيئة عمل إيجابية ودينامية».

ومن جانبه، قال أردا أتالاي، رئيس قطاع حلول المواهب في القطاع الخاص لدى «لينكدإن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في إطار رؤية لينكدإن التعليمية الرامية إلى تمكين كافة أعضاء القوى العاملة في جميع أنحاء العالم، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم اللازمة لاغتنام الفرص الاقتصادية، فيسرّنا إبرام شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي والتي بموجبها سندعم موظفيه في اكتساب المهارات المناسبة لتحقيق أهدافهم. وبفضل ما نقدمه من أفكار ملهمة ومحتوى متنوع وتجربة تعليمية شاملة، سيتمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي من ترسيخ أسس ثقافة التعلّم وتوسيع نطاق برامجه ودوراته التدريبية».