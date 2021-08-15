40 مليون درهم صافي دخل «سلامة» في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، «سلامة»، نتائجها المالية المدققة للربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت الشركة صافي دخل قدره 40.29 مليون درهم للنصف الأول من العام.

وواصلت الشركة المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث أظهرت أداءً قوياً في تحسين ربحية الأعمال الأساسية ودخل الاستثمار، مع ارتفاعها بنسبة 87.53% إلى 31.91 مليون درهم في النصف الأول 2021 بالمقارنة مع 17.01 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت.

وحققت «سلامة» نمواً كبيراً في صافي دخل الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 11.70% من 1.143 إلى 1.277 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2021.

وفي إطار تعليقه على نتائج الربع الثاني، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة «سلامة»: «إن النتائج التي حققتها شركة ‹سلامة› في الربع الثاني من عام 2021 تعكس أداء الشركة القوي ومرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة. والأهم من ذلك أننا نجحنا في مواصلة النمو، ونشهد زيادة في الدخل الاستثماري ودخل الاكتتاب. وبالنسبة للنصف الثاني من عام 2021، نثق بقدرتنا على زيادة أرباحنا التشغيلية وتحقيق هدفنا المتمثل بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين وحملة وثائق التكافل، على حدٍ سواء».

وقال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «تظهر نتائج النصف الأول من عام 2021 زخم النمو الذي تتمتع به ‹سلامة›، ومؤهلاتها الكبيرة لتحقيق التحول المنشود، كما تؤكد قدرتنا على إدارة ضغوط السوق ومواصلة النمو عبر التركيز على تحسين قدراتنا التشغيلية والرقمية. وتنسجم أعمالنا مع استراتيجية مجلس الإدارة، كما نحرص على المحافظة على مكانتنا التي تؤهلنا لدعم موظفينا ومجتمعاتنا».

في ضوء النتائج الجيدة للشركة، من المقرر أن يجتمع مجلس إدارتها في 5 سبتمبر 2021 لمناقشة توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين.