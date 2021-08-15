235.3 مليون درهم أرباح «أمانات القابضة» النصفية

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة «أمانات القابضة» صافي ربح بلغ 235.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 0.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتضاعف إجمالي الدخل بواقع تسع مرات ليبلغ 255.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 28.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما شهد الدخل من الاستثمارات نمواً ملحوظاً ليسجل 251.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويأتي ذلك الأداء الاستثنائي في ضوء النتائج القوية التي حققتها محفظة استثمارات أمانات بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم خلال النصف الأول من عام 2021، والتي واصلت مسار النمو التصاعدي حتى نجحت في التعافي من مستويات التراجع التي شهدتها خلال النصف الأول من العام السابق بسبب تداعيات انتشار جائحة «كورونا».

كما عزز ذلك الأداء القوي نجاح أمانات في تحقيق أرباح بقيمة 160 مليون درهم عن صفقة التخارج من حصتها بشركة تعليم القابضة خلال أبريل الماضي، فضلاً عن المساهمة القوية من أحدث استثماراتها بقطاع الرعاية الصحية المتمثل في مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل CMRC.

وتعليقاً على هذه النتائج، أشاد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، بالأداء الاستثنائي للشركة الذي أحرزته خلال النصف الأول من العام، من خلال الأرباح والنتائج القوية التي حققتها استثماراتها بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم مدعوماً بصفقة التخارج من شركة تعليم القابضة خلال الربع الثاني من هذا العام. ودلّ أداء الشركة على قدرتها في مواصلة تحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين، وعن الجودة الفائقة لاستراتيجية النمو المتطورة التي تتبناها. وقد ساهم ذلك في توجيه دفة القيادة نحو طريق النمو والتطوير، مما أثمر عن تعظيم الاستفادة من حالة التعافي التي يشهدها السوق عقب القيود التي فرضتها جائحة «كورونا».

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة أمانات، عن اعتزازه بنجاح الشركة في البناء على الإنجازات القوية التي استهلت بها العام الجاري، لتتمكن مرة أخرى من تسجيل نتائج مبهرة وتخارج ناجح خلال الربع الثاني من هذا العام.