67.3 مليون درهم صافي ربح «جلفار» في الربع الثاني

رأس الخيمة (الاتحاد)

تمكنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» من العودة إلى الربحية خلال الربع الثاني من عام 2021 للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وجاء هذا التحول الإيجابي مدفوعاً بنمو إيرادات المنتجات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، إلى جانب تصنيع لقاح كوفيد-19 «حياة-فاكس»، والتأثيرات الإيجابية لإجراءات خفض التكاليف التي نفذتها الشركة.

كما ساهم التقدم في سحب الاستثمارات من الأنشطة غير الأساسية، بالإضافة إلى مكاسب تحققت لمرة واحدة من عملية تسوية الأرصدة السابقة غير المسددة مع الموزعين، في عودة الشركة إلى تحقيق الربحية.

وبلغ صافي الأرباح نتيجة العمليات المستمرة نحو 67.3 مليون درهم، حيث حققت الشركة أرباحاً إيجابية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 88.9 مليون درهم.

وقال سمو الشيخ صقر حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة شركة جلفار: «يسرني أن أعلمكم بأننا قدّمنا أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من هذا العام. وكان مسار التعافي الذي خاضته جلفار ثابتاً ومتسقاً، ومن المشجع أن نشهد عودتنا إلى تحقيق الربحية، ما يشكل شهادة دامغة على تركيز الإدارة والتزامها الراسخ ليس فقط باستعادة مكانتنا الريادية ولكن أيضاً بفتح فرص وآفاق جديدة للنمو».

وقال الدكتور عصام محمد - الرئيس التنفيذي للشركة: «يؤكد أداؤنا المالي خلال الربع الثاني التقدم الذي أحرزته جلفار نحو تحقيق التحول المالي، وهو ما نعمل على تحقيقه كجزء من رؤيتنا لامتلاك مكانة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية وخدمة المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».