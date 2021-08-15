%483 ارتفاعاً في أرباح «الاتحاد العقارية» الربعية

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة الاتحاد العقارية إجمالي ربح بلغ 32.4 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسارة قدرها 160.4 مليون درهم عن ذات الفترة من العام الماضي 2020، كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 483% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 - حيث بلغت الأرباح 26.83 مليون درهم - مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

وعلى صعيد أبرز النتائج الإيجابية، ارتفعت الإيرادات من عقود العملاء لتبلغ 197.5 مليون درهم تقريباً، فيما ارتفعت قيمة أصول الشركة لتبلغ 6 مليارات درهم، وعلى صعيد تكاليف التمويل فشهدت انخفاضاً ملموساً بلغ نسبة 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020.

وتعليقاً على النتائج، قال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس الإدارة: «يستمر الأداء الإيجابي لشركة الاتحاد العقارية ومجموعة شركاتها التابعة للربع الثاني على التوالي، وهو أمر جدير بالملاحظة، وإثباتاً لمساعي الإدارة وتنفيذاً لإستراتيجيتها ورؤيتها الصادقة للحفاظ على حقوق المساهمين، وتحقيق أفضل النتائج، فقد قام مدقق الحسابات الخارجي المستقل بإزالة التحفظ الخاص بالمساحات الطابقية والتي قامت الإدارة باستردادها لصالح مساهمي الشركة في وقت سابق، وهو ما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، وينهي جميع المعلومات المغلوطة التي كانت تتردد حول هذا الموضوع».

وأضاف: «لمسنا خلال الربع الثاني من العام الحالي تحولاً إيجابياً ملحوظاً على العديد من الأنشطة التجارية، وخاصة التصرفات العقارية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص، وهو ما يؤكد أننا في طريقنا لتخطي الآثار السلبية للجائحة، فجميع أعين العالم تترقب الآن الحدث الأكبر والأضخم في المنطقة، وهو (إكسبو 2020) والذي يفصلنا عن انطلاقته أقل من 50 يوماً، فلا شك في أنه سيكون من روافد انتعاش السوق العقاري في إمارة دبي والأنشطة المرتبطة بها».