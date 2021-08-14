دبي باركس.. واحة المغامرات والترفيه

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تزخر إمارة دبي بالعديد من الوجهات والمنتزهات الترفيهية، والتي تسهم بشكل مباشر في ترسيخ جاذبية الإمارة للسياحة الداخلية والدولية على مدار العام، وخاصة في موسم الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الوجهات المغلقة والحدائق المائية. وتعد «دبي باركس آند ريزورتس»، المملوكة من قبل شركة «دي اكس بي انترتينمنتس» أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومتعددة للتسلية والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، وتجمع ما بين أربعة منتزهات ترفيهية مستقلة تتمثل في: «موشنجيت دبي»، وهو أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود ويضم ألعاب ركوب ومعالم جذب ترفيهية مذهلة مستوحاة من أضخم أفلام هوليوود، ومنتزه ليجولاند دبي، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد للعائلات الذي يبعث الحياة في مكعبات الليجو الشهيرة ليوفر بيئة تعليمية مرحة، و«بوليوود باركس دبي»، المنتزه الترفيهي الذي يضم ألعاب ركوب ومعالم جذب ترفيهية من وحي أكبر أفلام بوليوود. كما تضم الوجهة الترفيهية حديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك، أول حديقة مائية مخصصة للعائلات والأطفال، فضلاً عن فندق «لابيتا» العائلي المصمم على الطراز البولينيزي وهو جزء من ماريوت أتوجراف كوليكشن، والذي يبعد خطوات معدودة عن المنتزهات الترفيهية الأربعة، كما ترتبط الوجهة الترفيهية بالكامل عبر منطقة «ريفرلاند دبي» الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات المتنوعة المتاحة مجاناً أمام الزوار من مختلف الأعمار.

موشنجيت دبي

يعد «موشنجيت دبي» أكبر وجهة ترفيهية مستوحاة من أجواء هوليوود الشيقة في منطقة الشرق الأوسط، ويدعو الزوار من مختلف الأعمار لاكتشاف العالم السحري والأسطوري لعدد من أفلامهم السينمائية المفضلة. ويجمع ثلاثاً من أبرز شركات الإنتاج السينمائي في العالم في مكان واحد وهي: «كولومبيا بيكتشرز»و «دريم ووركس أنيميشن»و و«ليونزجيت»، حيث تتيح للزوار بتخطي الشاشات والدخول في عالم هوليوود المشوق، حيث يحظى كافة أفراد العائلة بتجربة لا تنسى على مدار العام.

وعلى امتداد خمس مناطق، سيستمتع زوار المنتزه من كافة الأعمار بتجربة رائعة ضمن 27 لعبة ووجهة ترفيهية تشمل الأفعوانيات، ومنصات ألعاب التشويق متعددة الوسائط في الأجواء المظلمة، ومختبرات الألعاب التفاعلية، وعروض مسرحية معتمدة على الوسائط، فضلاً عن برنامج التجوال الشامل، وعروض الرقص الحية. واستوحى المنتجع من 13 من أفلام الحركة والرسوم المتحركة الأشهر في هوليوود لينقل الزوار إلى عالم الأفلام مثل«شريك»، كونغ فو باندا»، «فندق ترانسلفانيا»، جوست باسترز»، »السنافر«، و»هانجر جيمز«.

وينتظر منتزه موشنجيت دبي زواره من عشاق ألعاب الإثارة لتجريب أحدث لعبتين في منطقة ليونزجيت، فيما يحتضن المنتزه قطار «جون ويك - أوبن كونتراكت»، وهو أول أفعوانية في العالم مستوحاة من أجواء فيلم الحركة والإثارة (جون ويك).

أما اللعبة الثانية فستكون الأفعوانية الدوارة الأسرع في العالم «ناو يو سي مي - هاي رولر»، التي تُحاكي أشهر المطاردات السريعة الحافلة بالمنعطفات والالتفافات المشوق في سلسلة أفلام السطو المثيرة (ناو يو سي مي). وسينجح موشنجيت دبي بفضل هذه الإضافات في تحطيم رقم قياسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاحتضانه أكبر عدد من ألعاب الركوب الأفعوانية ضمن مُنتزه واحد.

تجديد شامل

وأعاد منتزه بوليوود باركس دبي افتتاح أبوابه في عام 2021 بعد عملية تجديد واسعة، ليطلق تسع ألعاب ركوب جديدة وعالمية المستوى، من بينها بوليوود سكاي فلاير، أطول أرجوحة دوّارة في العالم بارتفاع 460 قدماً. ويمتد المنتزه حالياً على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة، وتشمل عروضه الجديدة للعام الحالي أيضاً تجارب تسوق مميزة، فضلاً عن إطلاق سوق بوليوود ومطعم ناماستي إينديا وتقاطع ميلا جانكشن الجديد، والذي يُعد مساحةً مميزةً تشكل موقعاً فريداً لالتقاط أجمل الصور وتجربة الألعاب الجديدة. وتعتزم الوجهة تعزيز عروضها عبر إطلاق أول أفعوانية خشبية في المنطقة بحلول نهاية العام الحالي، والتي ستمنح المنتزه إنجازاً جديداً غير مسبوق على المستوى العالمي.

وتنتشر معالم الجذب وألعاب الركوب في بوليوود باركس دبي ضمن ست مناطق تضم بوليوود بوليفارد، ومومباي تشوك، وراستك رافين، ورويال بلازا، واستديوهات بوليوود السينمائية، وتقاطع ميلا جانكشن. وتم استيحاء جميع ألعاب المنتزه من أشهر أفلام بوليود مثل دون، ولاجان، وشولاي، وزنداجي نا ميليجي دوبارا، وراوَن، وكريش.

ليجولاند دبي

يقدم ليجولاند دبي للعائلات والأطفال أفضل تجارب المغامرات المستوحاة من عالم ألعاب ليجو على مدار العام، حيث يحتضن ما يزيد عن 40 من الألعاب التفاعلية ومعالم الجذب والعروض الترفيهية، فضلاً عن 15.000 مجسّم لنماذج ليجو المكوّنة من أكثر من 60 مليون قطعة من مكعبات ليجو. ويضم المنتزه ست مناطق ترفيهية تقدم كل منها عروضاً وتجارب ترفيهية وتعليمية فريدة، وتشمل: ليجو سيتي، والممالك، وأرض الخيال، وأرض المغامرة، والمدينة المصغرة، والمصنع، والتي تتيح للضيوف اختبار أروع التجارب الترفيهية الحيّة ولقاء شخصياتهم المفضلة. ويُعد ليجولاند دبي المنتزه الأول من منتزهات ليجولاند في الشرق الأوسط، والموزعة في: بيلوند في الدانمارك وويندسور في بريطانيا وكارلسباد في كاليفورنيا وغونتسبورغ في ألمانيا ووينتر هيفن في فلوريدا وجوهور باهرو في ماليزيا وناجويا في اليابان.

ليجولاند ووتربارك

يوفر منتزه ليجولاند ووتربارك وجهة المغامرات الأمثل للعائلات والأطفال، ليضمن للزوار أوقاتاً لا تنسى على امتداد 20 زلاقة مائية ووجهة جذب مستوحاة من عالم ليجو، ليقدم تجارب مفعمة بالمرح لجميع أفراد العائلة. ويُعد ليجولاند ووتربارك المنتزه المائي الوحيد من نوعه في المنطقة المُصمم خصيصاً للعائلات والأطفال، حيث يحتضن مسبح أمواج ليجو إلى جانب مجموعة متكاملة من مرافق الراحة التي تتضمن منافذ الطعام والتجزئة، وغرف خاصة لتغيير الملابس، وأكواخ الصغيرة، وخدمات ضيافة، وإسعافات أولية، وغرف مخصصة للصلاة.

بوليوود باركس دبي

يقدّم بوليوود باركس دبي تجارب ترفيهيةً لجميع أفراد العائلة، ويُعد المنتزه الأول والوحيد في العالم المستوحى من عالم السينما الهندية النابض بالحيوية والمفعم بالألوان. ويضم المنتزه 17 من ألعاب الركوب المذهلة ومعالم الجذب العائلية، إضافةً إلى ألعاب الركوب ثلاثية ورباعية الأبعاد والمستوحاة من أشهر أفلام بوليوود والكثير من تجارب التسوق الأصيلة والحفلات الراقصة والعروض الحية والخيارات المتنوعة من مأكولات ومشاريب المطبخ الهندي، ليحمل الزوار في تجربة غامرة عبر عناصر الثقافة الهندية المتفردة.