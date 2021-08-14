التخفيضات وموسم السفر يرفعان مبيعات الملابس

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات متاجر الملابس الجاهزة في أبوظبي خلال الشهرين الماضي والحالي بنسب تصل إلى %50، بدعم من ارتفاع الطلب جراء موسم السفر والتخفيضات التي طرحتها هذه المتاجر، وفقاً لعاملين في تلك المحال. وبيّن هؤلاء أن السوق شهد حركة إقبال مضاعفة تراوحت ما بين 40 و%50 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعين الزيادة إضافة إلى التخفيضات والسفر، وإلى الإجراءات الاحترازية المشددة في مراكز التسوق.

وأوضح محمود خليل، من محل زارا مسؤول قسم بالمتجر في المارينا مول أبوظبي، أن الإقبال تضاعف بشكل ملحوظ في المحل، مبيناً أن المبيعات زادت بنحو 50%.

وأشار إلى أن الحركة بالمراكز التجارية باتت مشجعة وأفضل بكثير من العام الماضي.

وأرجع الزيادة في البيع إلى التخفيضات الكبيرة والموسمية التي تتبع سياسة المحل العالمي والخاصة بموسم الصيف مع طرح المحل موديلات جديدة بأسعار ثابته، مبيناً أن نسبة التخفيضات تصل إلى 70%.

وأفاد محمود بأن الإجراءات المتبعة في مداخل المراكز التجارية عبر خضوع جميع المتسوقين إلى الكشف عن درجة الحرارة عبر تطبيق الهاتف المتحركة المتطور والذي يكشف عن الإصابة بالمرض، أتاحت راحة أكبر لدى مرتادي المراكز التجارية.

وأوضح محمود أن المحل ملتزم كذلك بفرض إجراءات صارمة، تتمثل في التعقيم المستمر، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات، مبيناً أن المحافظة على سلامة المتعاملين والعاملين بالمحل هي أولوية.

بدوره، يرى يوسف محمد، موظف مبيعات في متجر أوكسين لتجارة الملابس الجاهزة، أن المبيعات شهدت حركة أفضل، بفضل التخفيضات الموسمية لفصل الصيف، والتي اشتملت على موديلات متعددة، موضحاً أن محلهم مختص بفساتين السهرة والحفلات ذات التصاميم العربية، والتي تزيد مبيعاتها في مواسم الحفلات والأعراس والمناسبات السعيدة.

وأضاف أن العام الحالي شهد إقبالاً مع زيادة عدد الزوار ومرتادي المراكز التجارية بنسب أكبر مما كانت عليه بداية العام الحالي، مضيفاً أن نسبة المبيعات لديهم ارتفعت إلى 50% متوقعاً زيادة الإقبال خلال المواسم القادمة بفضل الإجراءات المتعبة في الدولة، وطريقة إدارة الأزمة المتمثلة في جائحة «كورونا».

وبينت رانيا القطايري، مديرة محل مانجو في أبوظبي مول، أن العملاء يذهبون للمحال للاستفادة من العروض الضخمة وحين لا يجدون قياساتهم أو الموديل الذي يرغبون فيه يتجهون لشراء الملابس غير المعروضة ضمن عروض التحفيضات، حيث إن السيولة المالية والقدرة الشرائية تساهمان في وضع اختيارات أكبر أمام العملاء.

وأوضحت الفطايري أن العملاء كسروا حاجز الخوف من «الجائحة» وأصبحوا على وعي كبير في كيفية التصرف وحماية أنفسهم عبر استخدام طرق الوقاية والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد - 19»، وهناك توقع أكبر لزيادة مبيعات الأسواق التجارية خلال الأيام القادمة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمتسوقين في المراكز التجارية.

وأضافت أن نسبة التخفيضات وصلت إلى 70% ومع بداية التخفيضات، كان هناك إقبال كبير، ما ساهم في نفاد أغلب الكميات المعروضة، مشيرة إلى نجاح المحل في خطته التسويقية والاستفادة من الحملات التي تقدمها المراكز التجارية في الإمارة للتشجيع على التسوق، وتحقيق الاستفادة للمحال المشاركة في العروض تلك.