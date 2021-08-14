38.6 مليون دينار أرباح «أجيليتي» الربعية

الكويت (الاتحاد)

حققت شركة أجيليتي 38.6 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 503.7% وبما يعادل 18.32 فلس للسهم الواحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 29.6 مليون دينار كويتي بزيادة 202.6% والإيرادات 112.2 مليون دينار كويتي بزيادة 26.6%.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام صافي أرباح بقيمة 51.2 مليون دينار كويتي بزيادة 215.9% وبواقع 24.33 فلس للسهم الواحد. كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 40.1 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام بزيادة 39.6% والإيرادات 220.2 مليون دينار كويتي بزيادة 13%.

وأوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أجيليتي»: «جاءت نتائج الربع الثاني من العام جيدة، حيث حققت جميع شركاتنا الرئيسية مستويات من النمو والربحية تساوي أو تتجاوز مستويات ما قبل الوباء في عام 2019. ونحن فخورون بالطريقة التي تمكنا بها من الاستجابة والتعافي من تحديات جائحة كوفيد - 19».

وجديراً بالذكر أن «أجيليتي» في صدد إتمام صفقة بيع نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL ) إلى شركة دي.أس.في بانالبينا أ.أس DSV Panalpina A/S مقابل 19.3 مليون سهم في شركة دي.أس.في DSV . وأضاف سلطان: «نحن نرى هذه الصفقة كعامل محفز للنمو المستقبلي لـ(أجيليتي)، وسوف نستمر في تنمية أعمالنا عالية القيمة في الأسواق الناشئة، كما سنواصل الاستثمار في الشركات والتقنيات التي ستقوم بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية».