عرض تعريفي لاطلاع مشتركي «إكسبو» على خدمات «جمارك دبي»

دبي (الاتحاد)

أعدت جمارك دبي عرضاً تعريفياً متكاملاً لاطلاع المشاركين في معرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 على كافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها الدائرة لتمكين التجار والشركات من تحقيق أفضل عائد مالي عند اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية ومركزاً لاستثماراتهم ومشاريعهم.

وسيتم تعريف المشاركين في معرض إكسبو دبي بكافة الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية من خلال شبكة متكاملة للقنوات الذكية المعتمدة من الدائرة للوصول إلى كافة المشاركين في المعرض واطلاعهم على المزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها دبي للتجارة والاستثمار، ويأتي في مقدمة هذه القنوات قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية» التي طورتها جمارك دبي وأطلقتها تنفيذاً لمبادرة من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف ترشح دولة الإمارات في العام 2013 لاستضافة معرض إكسبو العالمي في دبي، وقد قامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بُنية متكاملة لقناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية، حيث ستتولى المراكز الجمركية المختصة في جبل علي والمدينة اللوجستية ومطار آل مكتوم بإنجاز معاملات إكسبو 2020 على مدار الساعة باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز المعاملات الجمركية دون تأخير، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

أحمد محبوب

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «قامت الدائرة بإطلاق قناة إكسبو الذكية لتتكامل مع كافة المبادرات الجمركية الرائدة التي طورتها جمارك دبي لدعم نجاح إكسبو 2020، وتعد من أفضل التسهيلات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين في المعرض، لتمكينهم من التعرف على المبادرات والمشاريع الجمركية التي تم تطويرها لخدمة المتعاملين، فقد تم تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إطلاقه على المستوى الاتحادي لدعم النمو في كمية وقيمة التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين، ومنذ إطلاق البرنامج في الدولة اصبح هناك 80 شركة عضو في البرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد حيث تبلغ قيمة تجارتهم الخارجية 20 مليار درهم، وقامت الدائرة بإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود باستخدام تقنيات «بلوك تشين» والتي تعد المنصة الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بهدف زيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول 2022».

وأضاف: «ستقدم جمارك دبي للمشاركين في معرض إكسبو العالمي مشاريعها ومبادراتها الرائدة التي تدعم قدرتها على القيام بدورها الحيوي في حماية المجتمع وتيسير التجارة، ومن أبرزها نظام الإفصاح المبكر الذكي الذي يعزز فعالية منظومة التفتيش الجمركي في مطارات دبي ويمكن المسافرين من الاطلاع على المواد الممنوعة والمقيدة.