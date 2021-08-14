«سيدات أعمال الشارقة» ينظم ورشاً تفاعلية لمنتسباته

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مؤخراً، سلسلة من ورش العمل لمنتسباته هدفت إلى تزويدهن بأدوات المعرفة وتحفيزهن على الارتقاء في عالم الأعمال وكيفية وضع خطط للتعافي بعد جائحة كورونا.

وشمل برنامج المجلس أربع ورش عمل تفاعلية أقيمت بالتعاون مع «33 فويسز» الرائدة في مجال تعزيز الأداء وتسريع الأعمال، تحت شعار «إعادة إنعاش المشاريع في مواجهة جائحة كوفيد-19» بمشاركة 48 عضوة، وتمحورت حول تزويدهن بالتجارب التعليمية اللازمة لتطوير مهاراتهن في مجال الأعمال ودعمهن للارتقاء في سلم النجاح والعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال النسائية في إمارة الشارقة. وقدّم ورش العمل التفاعلية التي عقدت في 12 يوليو الماضي، نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة ماستركارد وبنك المشرق، لمناقشة الحلول المطروحة ووضع أطر عمل جديدة لمواجهة أبرز التحديات المرتبطة بممارسة الأعمال في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وحول تنظيم الورشة، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «قدمت ورش العمل مجموعة من الإرشادات الموثوقة والمصادر التعليمية المتميزة لمنتسباتنا، الأمر الذي ساعد على تمكينهن من المهارات اللازمة لوضع استراتيجيات أعمال فاعلة للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز قدرتهن على التكيف وتحويل التحديات إلى فرص واعدة لتحقيق النمو والتميز، كما أتيحت الفرصة أمام المشاركات للتعلم من تجارب الخبراء والتعرف على أساسيات بناء المشاريع الناجحة». بدوره قال مو عبدو، مؤسس ورئيس منظمة «33 فويسز» الذي قاد الورش: «نحن نؤمن بأهمية دور رائدات الأعمال والقياديات في المنطقة والعالم، ويشرفني أن تتاح لي الفرصة للعمل مع مجلس سيدات أعمال الشارقة للمساهمة في دعم جهود النمو والتطوير خلال المرحلة المقبلة».

الإدارة الذكية للمخاطر

وبحسب استطلاع أجراه المجلس شكّلت الورشة لقرابة 80% من المشاركات اللواتي لم يكنّ على دراية بفوائد الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، منصة فاعلة للتعرف على العروض والخدمات الرقمية المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة التشغيلية في فترة ما بعد الجائحة. وحول ذلك قال مقدم الورشة فيكاس ثابار، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال ومنصة «نيو بيزنس» للخدمات المصرفية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك المشرق: « يفخر بنك المشرق بصفته داعمًا لريادة الأعمال والتنوع بين الجنسين، بالمشاركة في هذا الحدث حيث استعرض رؤيته لإلهام رائدات الأعمال اللاتي يشكلن جزءًا رئيسيًا من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وزود رائدات الأعمال باستراتيجيات لإدارة شؤونهن المالية بكفاءة، وطرق زيادة رأس المال وكذلك التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ونحن نتطلع إلى المشاركة في مبادرات مماثلة في المستقبل».