البنك الدولي: اقتصاد الإمارات رائد في التعامل مع «الجائحة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلن البنك الدولي تعيين البلغارية، إيفا هامل، ممثلاً مقيماً جديداً لمكتب البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقع مقره في سوق أبوظبي العالمي، وذلك اعتباراً من 16 أغسطس 2021.

وقالت هامل في بيان أصدره البنك، وتلقت «الاتحاد» نسخة منه: إن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد ديناميكي ويحفل بسجل قوي من الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية، ويأتي ضمن الاقتصادات الرائدة على مستوى العالم في معالجة جائحة «كوفيد - 19».

وأضافت هامل: أتطلع قدماً للعمل مع الشركاء في حكومة دولة الإمارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الدولية لمشاركة أفضل الممارسات لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي، وتعزيز آليات الاستفادة من الخبرات العالمية للبنك الدولي في دعم السلطات الإماراتية في المجالات ذات الأولوية.

ويهدف مكتب البنك الدولي في أبوظبي الذي تأسس في سبتمبر 2019، إلى ترسيخ العلاقة المؤسساتية مع حكومة الإمارات، على كافة المستويات التشغيلية والشراكة بين البنك ودولة الإمارات.

ويمتد التعاون الفني بين دولة الإمارات والبنك لدولي لأكثر من 20 عاماً، عرض خلالها البنك إنجازات دولة الإمارات، وشارك دروس تجربتها الناجحة مع بقية العالم، وقدم العديد من الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية المختلفة.

وساهم الحوار والتشاور المستمر مع القيادة الإماراتية حول الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية من خلال مبادرات مشتركة، في تعميق الشراكة بين دولة الإمارات والبنك الدولي.

والتحقت إيفا هامل بالبنك الدولي عام 2005، في وحدة التمويل وتنمية القطاع الخاص في معهد البنك الدولي، وهي خبير أول بشؤون القطاع الخاص في الوحدة العالمية لتنظيم أنشطة الأعمال التابعة لقطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار، وكبيرة الخبراء العالميين في برنامج الخدمات الاستشارية بشأن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

وقادت هامل برامج إصلاح ناجحة لبيئة الأعمال في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، جهود معالجة سياسات إصلاح بيئة الأعمال وريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة بين الجنسين.

وبين عامي 2009 و2019، عملت خبيرة أولى في شؤون القطاع الخاص، في الوحدة العالمية لمناخ الاستثمار في قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار، حيث أشرفت على مشروعات إصلاح بيئة أنشطة الأعمال في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق آسيا. وقبل التحاقها بالعمل في البنك الدولي، عملت استشارية في شؤون الإدارة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة. وهي حاصلة على شهادة الماجستير في التمويل الدولي والاقتصاد من جامعة جون هوبكنز، وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلاقات الدولية من كلية كولبي بالولايات المتحدة.