عبدالله المزروعي رئيساً لاتحاد الغرف العربية

دبي (وام)

تسلم عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مهام رئاسة مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية. وبهذه المناسبة، عبر المزروعي عن اعتزازه بالدور المهم والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في جمع هيئات القطاع الخاص العربي لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي الفاعل وتطوير قطاع الأعمال العربي عالمياً. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية سيعمل كجهة تمثل القطاع الخاص العربي ضمن رؤية واضحة، وسيضع استراتيجيات وأفكاراً، لاسيما ما يتعلق منها بدعم التجارة العربية البينية. وقال المزروعي، إن الفترة القادمة ستكون حافلة بالنشاط والحيوية عبر تفعيل دور اتحاد الغرف العربية ومساهماته في منظومة الاقتصاد العالمي، وستكون لنا حوارات بناءة مع مختلف غرف التجارة العربية الأعضاء حول كيفية الاستفادة من التحديات والفرص الحالية في تعزيز تنافسية غرف التجارة ومساهمتها العالمية. وثمن المزروعي مستوى التعاون والتنسيق والتواصل بين غرف التجارة في الإمارات واتحاد الغرف العربية عبر حرصها على المشاركة في جميع فعاليته وأنشطته وآخرها استضافتها الدورة الـ131 للاتحاد في مدينة دبي.