النفط يتماسك رغم توقعات تباطؤ الطلب

لندن (رويترز)

تماسك خام برنت القياسي فوق 70 دولارا للبرميل على الرغم من أنه يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي أمس بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط تباطأ بشدة بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأميركي 18سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 68.91 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع، ارتفع الخامان القياسيان ما يقل عن واحد بالمئة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأول إن نمو الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا «التغيير العكسي المفاجئ من جانب وكالة الطاقة الدولية هز الأعصاب وكبح صعود النفط، ليوضح حقيقة الأثر الناجم عن السلالة دلتا».

وخفضت بنوك أيضا توقعاتها للطلب في الأمد القريب.

وقال جيه.بي.إم لأبحاث السلع الأولية «نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا في أغسطس ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر».

وعلى نحو مماثل، خفض جولدمان ساكس تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا.

وفي المقابل، تمسكت أوبك أمس الأول بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال كوفيد-19.