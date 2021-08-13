صادرات بريطانيا إلى الاتحاد تنخفض 18 % على وقع «بريكست»

بروكسل (أ ف ب)

تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات أوروبية أمس، مع دخول العلاقات مرحلة ما بعد بريكست.

وتباينت الأرقام الصادرة عن وكالة يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي مع تلك التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني قبل يوم، إذ أكد أن الصادرات «أعلى بكثير» من مستويات ما قبل بريكست.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أساليب مختلفة في احتساب الحركة عبر الحدود، وهو ما يفسر الأرقام المتباينة.

وتراجعت الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا بنسبة 18.2 في المئة بين يناير ويونيو، مقارنة بالفترة نفسها الممتدة ستة أشهر العام الماضي بناء على قيمة المنتجات. وكان التراجع الوحيد الذي تم تسجيله في قائمة شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين العشرة الأبرز، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة. وزادت جميع الدول الباقية (الصين والولايات المتحدة وسويسرا وروسيا وتركيا واليابان والنروج وكوريا الجنوبية والهند) صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وتظهر صادرات الاتحاد الأوروبي لجميع الشركاء التجاريين العشرة زيادات للفترة نفسها.

وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بنسبة 5,5 في المئة، ما يزيد الميزان التجاري مع هذا البلد إلى 69.6 مليار يورو (81.8 مليار دولار، 59.3 مليار جنيه إسترليني)، مقارنة بـ47.8 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى العام الماضي.

وكشفت أرقام «يوروستات» أن صادرات الاتحاد الأوروبي في يونيو هذا العام ارتفعت بنسبة 22.3 في المئة لتسجّل 188.3 مليار يورو مقارنة بيونيو 2020. وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من باقي العالم بنسبة 29.6 في المئة إلى 173.5 مليار يورو.