معنويات المستهلكين الأميركيين تهوي لقاع 10 سنوات

واشنطن (رويترز)

أظهر مسح أمس أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، إذ جاءت توقعات الأميركيين متذبذبة بشأن كل شيء من الأوضاع المالية الشخصية إلى التضخم والتوظيف.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين الأولي انخفض إلى 70.2 نقطة في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 81.2 نقطة في يوليو.

وهذا هو أدنى مستوى منذ 2011 وواحد من أكبر ستة انخفاضات في السنوات الخمسين الماضية من المسح.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل المؤشر دون تغيير عند 81.2 نقطة.