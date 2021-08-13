«نيكي» يهبط بضغط من أسهم الرقائق

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض أمس، مدفوعاً بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، لكن سهم ريكروت هولدينجز ذا الثقل كبح الخسائر بفضل ارتفاعه.

وتراجع نيكي 0.14 بالمئة ليغلق عند 27977.15 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1956.39 نقطة، لكن في الأسبوع، حقق نيكي ثاني مكسب على التوالي.

وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية «الأسواق الأميركية لم تبد قوة الليلة الماضية إذ انزلقت إلى منطقة سلبية خلال الجلسة. وضغط ضعف أسهم الرقائق الأميركية على معنويات المستثمرين اليوم... لكن الأسهم الدفاعية قوية، على الأخص ريكروت هولدينجز في قطاع الخدمات».

وارتفع سهم ريكروت هولدينجز 10.01 بالمئة، بعد أن فاقت توقعات معدلة للأرباح السنوية لشركة التوظيف والنشر متوسط توقعات المحللين. وقفز سهم جيه.إف.إي هولدينجز 9.32 بالمئة، بعد أن زادت شركة صناعة الصلب توقعها لصافي الأرباح السنوية إلى مثليه.

لكن أسهم شركتي إنتاج معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست خسرت 1.85 بالمئة و4.73 بالمئة على الترتيب، إذ انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأميركي للجلسة السادسة على التوالي أمس الأول.

وتصدرت شركات التكرير الانخفاض بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو مع تراجع أسعار النفط، كما هبط قطاعا النقل الجوي والبري في ظل المزيد من الانتشار لجائحة كوفيد-19 في اليابان.

ونزل سهم توشيبا 4.37 بالمئة على الرغم من عودة الشركة للربحية، إذ قالت الشركة العملاقة التي نالت منها فضيحة إنها تعكف على اختيار مرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشكل دائم.