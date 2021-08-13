فائض تجارة منطقة اليورو يرتفع في يونيو

بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس أن منطقة اليورو سجلت ارتفاعاً كبيراً في فائض تجارتها مع بقية العالم في يونيو مقارنة مع مايو، إذ نمت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات خلال الشهر.

وقال يوروستات، إن منطقة اليورو التي تضم 19 دولة سجلت 18.1 مليار يورو (21.2 مليار دولار) فائضاً في يونيو، ارتفاعاً من فائض تجاري 7.5 مليار يورو في مايو.

وصدر التكتل سلعاً بقيمة 209.9 مليار يورو في يونيو، في زيادة بنحو 22 في المئة مقارنة مع مايو. وبلغت فاتورة واردات التكتل 191.8 مليار يورو، بارتفاع 17 بالمئة تقريباً عن مايو. ونزل الفائض قليلاً مقارنة مع يونيو 2020 حين بلغ 20 مليار يورو. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.