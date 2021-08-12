1.78 مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

نمت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، بنسبة 5.5% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 658.49 ألف وحدة بقيمة 1.78 مليار درهم (484.7 مليون دولار)، مقابل 623.88 ألف وحدة بقيمة تناهز 1.69 مليار درهم (460 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب شركة الأبحاث الدولية «أي دي سي» المتخصصة في بيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الشركة أن أداء سوق الكمبيوتر في الإمارات فاقت المستويات المتوقعة، بالتزامن مع التحديات المصاحبة لأزمة كورونا العالمية، متوقعة استمرار معدلات النمو خلال النصف الثاني عند المستويات المسجلة خلال النصف الأول.

فؤاد شاراكلا

الكمبيوتر المحمول يتصدر

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد» استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على 67.7% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات بعدد إجمالي بلغ 445.8 ألف جهاز تقدر قيمتها بنحو 1.29 مليار درهم (352.62 مليون دولار).

وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي (Desktop) 32.3% من إجمالي شحنات الأجهزة بالإمارات بعدد بلغ 212.69 ألف جهاز تقدر قيمتها بنحو 484.74 مليون درهم (132.08 مليون دولار).

ووفق «أي دي سي» بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات 2902 درهم (791 دولاراً)، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 2279 درهماً (621 دولاراً).

نمو صحي

وقال فؤاد شاراكلا، كبير مديري الأبحاث لأجهزة العملاء في «أي دي سي» الشرق الأوسط وإفريقيا، إن سوق أجهزة الكمبيوتر في الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً إيجابياً على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2021.

وأضاف أن الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمول ظل قوياً بين المستخدمين النهائيين من المؤسسات التجارية والأفراد على حد سواء.

ولفت إلى أن «أي دي سي» رصدت انتعاشاً قوياً في الطلب على أجهزة الكمبيوتر المكتبي من قبل الشركات والذي شكل محركاً رئيساً للنمو.

وتوقع استمرار نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر بالإمارات بشكل عام على أساس سنوي خلال النصف الثاني من عام 2021 على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بالشحن.

الأجهزة الشخصية

وإقليمياً توقعت «أي دي سي» أن تسجل أجهزة الكمبيوتر في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً بعد انخفاض طفيف في الربع الثاني من عام 2021.

ورجحت أن ينخفض سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية (PCD) في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يتكون من أجهزة الكمبيوتر المكتبي والكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني الربع من عام 2021.

وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة البيانات الدولية تم شحن 5.5 مليون وحدة في جميع أنحاء المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2021.

وقالت «أي دي سي»: «يرجع الانخفاض في المقام الأول إلى حقيقة أن صفقة الأجهزة اللوحية الضخمة التي تم تسليمها إلى قطاع التعليم في مصر خلال الربع الثاني من عام 2020 من غير المرجح أن تتكرر في الربع الثاني من عام 2021».

وبالنظر إلى عام 2021 ككل، توقعت أن تنمو شحنات «PCD» الإجمالية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 4.8%، مدفوعة بزيادة الطلب من كل من المستخدمين المنزليين والمستخدمين النهائيين التجاريين. وفيما يتعلق بفئة المنتج، من المرجح أن تكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة هي المساهم الأكبر لهذا النمو.