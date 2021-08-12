القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 26

دبي (الاتحاد)

أعلنت القرية العالمية تواريخ الحجز المسبق ومبيعات باقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الـ 26. وتشتمل هذه الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات وتذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات الموجودة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، إضافة إلى بطاقات الروائع التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق.

ويشهد الموسم الجديد إطلاق الباقة الماسية، بالإضافة إلى ميزات جديدة ترتقي بتجارب كبار الشخصيات في القرية العالمية. وهذا العام أطلقت القرية العالمية بالتعاون مع «فيرجن ميجاستور» ميزة الحجز المسبق لعدد محدود من الباقات اعتباراً من يوم السبت 28 أغسطس الجاري، وإتمام عملية الشراء مباشرة يوم السبت بتاريخ 4 سبتمبر. وسيتم تسليم الباقات للضيوف أوائل أكتوبر قبل افتتاح الموسم في 26 أكتوبر، حيث يتوجب على الضيوف تسجيل باقاتهم عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية أو تطبيقهم الذكي لتفعيل محتويات الباقة.