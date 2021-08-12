الدولار يهبط عن قمة 4 أشهر

لندن (رويترز)

سجل الدولار ما يقل قليلاً عن ذروة أربعة أشهر مقابل عملات مناظرة كبيرة أمس، إذ يستوعب المتعاملون في العملات بيانات من اليوم السابق تظهر أن التضخم الأميركي ربما يعتريه الفتور.

ولم يطرأ تغيير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 92.907 بعد أن نزل 0.2 بالمئة أمس الأربعاء، عقب تقرير أظهر انحسار نمو أسعار المستهلكين.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.17390 دولار، بعد أن تعافى من قاع أربعة أشهر عند 1.1706 دولار أمس الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار بصفة عامة مقابل الين عند 110.405 ين، بعد أن نزل عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 110.80 والذي سجله أثناء الليل.