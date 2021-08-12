تراجع أسعار النفط في المعاملات الآسيوية

سنغافورة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، أمس، في المعاملات الآسيوية بعد يومين من المكاسب بعدما حثت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، منتجين رئيسيين على زيادة الإنتاج، مما عزز المخاوف بشأن الإمدادات مع تخفيف الاقتصادات للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.50 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71.69 دولار في وقت سابق.

ونزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 23 سنتاً ما يوازي 0.3 بالمئة إلى 69.02 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين لدى أواندا: «تقلص أسعار الخام المكاسب السابقة التي نتجت عن مناشدة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوبك لضخ المزيد من الخام». وأضاف: «الارتفاع في أسعار النفط يصطدم بعائق رئيسي في آسيا، مع تزايد المخاوف من أن توقعات الصين تبدو أسوأ هذا الشهر».