قمة الإنترنت تقام حضورياً في لشبونة

لشبونة (أ ف ب)

من المرتقب إقامة الدورة المقبلة من قمة الإنترنت، ملتقى أوساط الاقتصاد الرقمي، بحضور المشاركين مطلع نوفمبر في لشبونة، بعد نسخة افتراضية العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة للحدث.

ويقام المؤتمر الموجّه إلى روّاد الأعمال والمستثمرين في مجال التكنولوجيات الحديثة في مركز «ألتيس أرينا» في العاصمة البرتغالية بداية من مطلع نوفمبر إلى الرابع منه.

ومن المتوقّع أن تستقبل قمة الويب التي تقيم أولى فعالياتها الحضورية منذ اندلاع الأزمة الصحية «ألف متحدّث و1250 شركة ناشئة تقريباً و1500 صحفي وأكثر من 700 مستثمر».

وكانت نسخة عام 2020 من هذه القمّة قد عقدت بالكامل عبر الإنترنت بسبب الجائحة وجمعت 104 آلاف مشارك.