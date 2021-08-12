أسهم أوروبا تواصل الارتفاع القياسي

لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتسجل مستوى قياسيا آخر، إذ ساعدت الأرباح القوية التي حققتها شركات التأمين وأنشطة الدمج والاستحواذ في بريطانيا في تعويض انخفاض أسهم شركات التعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة مواصلا تحقيق مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي.

وارتفع سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 3.5 بالمئة بعدما قالت إنها ستعيد ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) للمساهمين، بينما صعد سهم مجموعة زيوريخ للتأمين 3.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 60 بالمئة في الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام.

وقفز سهم شركة التأمين الهولندية ايجون 7.3 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

وصعد سهم دويتشه تيليكوم 2.8 بالمئة بعدما رفعت توقعاتها للربح للمرة الثانية هذا العام.

وواصل المؤشر ستوكس 600 القياسي موجة مكاسب هي الأطول منذ يونيو إذ أدت تقارير الأرباح والتفاؤل المرتبط بوتيرة التطعيمات في أنحاء أوروبا إلى تدعيم ثقة المستثمرين في التعافي الاقتصادي.

وارتفع سهم سينورلد جروب 3.9 بالمئة بعدما قالت إنها تبحث إدراج نفسها أو إدراجا جزئيا لريجال لدور عرض الأفلام التابعة لها في وول ستريت.

وتقدم سهم أديداس 1.6 بالمئة بعد بيع علامتها التجارية ريبوك إلى أوثينتك براندز جروب مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار).

وارتفع سهم ستوك سبيريتس جروب 43.7 بالمئة بعد موافقة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر سي.في.سي على الاستحواذ على شركة صناعة الفودكا المدرجة في لندن في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 767 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).

وانخفضت أسهم شركات التعدين مع هبوط سهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 5.5 بالمئة بفعل تداول السهم مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.