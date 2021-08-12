77 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2021

ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية «سويس ري»، اليوم الخميس، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33 بالمئة خلال عام واحد.

وقالت الشركة في بيان: إن المبلغ أقل أيضاً من المتوسط خلال عشر سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة وتبلغ 40 مليار دولار، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.